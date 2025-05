GALERII Paavli Kultuurivabrikus debüütalbumit esitlenud Inger tõmbas käima korraliku peo

«Debüütalbum «Armastatuna» kujutab endast artisti värsket loomingulist suunda, kus kohtuvad popi, indie- ja alternatiivmuusika mõjutused. See on mitmekihiline ja aus rännak armastuse eri vormidesse – alates esimesest armumisest kuni armastuseni iseenda vastu. Lauludes on igatsust, kirge, siirust, fantaasiat, rõõmu, valu, ausust, segadust ja armastust,» on ta ise debüütalbumi kohta rääkinud.