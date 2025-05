See on vanade südamehaavade ja (enese)armastusega seotud ülitundlikkuse tervendamise aeg. Miski võib teha mingil põhjusel südame väga hellaks ja haavatavaks, ent samal ajal ka avab selle uuesti. Chiron tuletab alati meelde, et haav on see koht, kust valgus pääseb sisse.