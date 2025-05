Harjumaal asuval Jüri kalmistul oma lähedaste haudasid korrastamas käinud Gert märkas, et kalmistu serva on ühte kohta kokku pandud hulk haudadelt võetud raudriste. Talle jääb arusaamatuks, miks on ristid kokku kuhjatud ja mis nendest edasi saab. «Tulevikus on plaanis Jüri kalmistut laiendada. Kavandatud on ka lahendus ajalooliste raudristide eksponeerimiseks ja paremini korraldatud hoiustamiseks,» ütleb Rae vallavalitsuse esindaja.