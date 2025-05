REISIKLÕPSUD Stefan veetis Kreekas koos abikaasaga meeleoluka puhkuse

Stefani ja Victoria perre sünnib peagi teine laps. Paar andis lapseootusest teada märtsikuus. «Uus Airapetjan on tulekul!» teatas muusik rõõmsalt. Aprilli lõpus avaldasid nad armsa videoga lapse soo. «Pisikene üllatus iseendile,» kirjutasid nad Instagrami postitatud video juurde. Kui Stefan arvas, et sünnib poiss ja Victoria, et tüdruk, siis paari kaheaastane tütar Maya arvas, et tal on hoopiski sünnipäev. Selgus, et Stefanil oli õigus ja sündimas on poiss.