Todd ja Julie Chrisley on Ameerika Ühendriikide tõsielustaarid, kes said tuntuks oma telesaate «Chrisley Knows Best» kaudu. Saade, mis jooksis eetris aastatel 2014–2023, jälgis nende elu ja peresuhete igapäevaelu. Paar abiellus 1996. aastal.

Page Six ja The New York Times vahendavad, et Ameerika Ühendriikide president otsustas paarile armu anda, mistõttu vabanesid nad vangistuse kandmisest.