Kuigi suvi on üldiselt aeg, mil inimesed tormavad kontserditele, festivalidele või vabaõhuüritustele, selgus tänavaküsitlusest, et nende tänavused plaanid on siiski säästlikumad: «Ma lähen suveks tööle, et sügisel saaks kuskile peole ikkagi minna.»