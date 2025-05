Hailey Bieber sõlmis miljardidiili

Modell ja sotsiaalmeedia staar Hailey Bieber näitab taas, et tal on iluäris terav nina. Tema minimalistliku ilufilosoofia ja nutika turunduse poolest tuntud nahahooldusbränd Rhode on nüüdseks müüdud. Kosmeetikahiiu e.l.f. Beauty sõlmitud tehingu väärtus ulatub lausa 920 miljoni euroni, vahendab Independent.