Elina Nechayeva esitles oma esimest täispikka albumit «Dreams». «Nii kaua kui ma ennast mäletan, unistasin ma tõeliselt suurest plaadist,» räägib lauljanna rõõmustades, et see unistus on nüüd läbi raskuste täitunud. Kuna plaadi tegemisele kulus 200 000 eurot, tuli selle summa hankimiseks Ungaris maha müüa oma kinnisvara. Elinal tuleb nüüd ka Eestis oma auto müüki panna. Kuula intervjuud!