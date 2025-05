KES NÄPPAS? Viljandimaal jäi pikanäpumeestele ette omapärane silt: vargani viiva info eest anname kasti maasikaid

Marjade müügiga tegelev BerryMarket OÜ annab ühismeedias teada, et lõhutud ja varastatud on enne Viljandi linna piiri tee ääres asuv maasikakujuline silt. «Pidi tõsiselt meeldima talle see silt, et ära vedas selle siit,» ütleb ettevõtte esindaja pikanäpumehest rääkides ja lisab, et sõiduautosse silt ei mahu ja see pidi ära viidama suurema sõidukiga. «Sildi taga olnud puust raam ja metallvaiad on samuti ära viidud,» ütleb ta.