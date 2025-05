Karl-Erik Taukar sõitis muusikavideot filmides paadiga karile, abi tuli ootamatust kohast

«Kes on Viimsis paadiga sõitnud, see teab, et on üks koht, see on Aegna saare ja Kräsuli saare vahe. See on ülikitsas tunnel, seal on liivane merepõhi ja hästi madal. Üks kohalik tubli mees on pannud poid vette, mis näitavad, kust saab kiire hooga läbi. Just hooga! Sest kui paat künnab vaikselt, siis ta on madalam,» kirjeldas Taukar, kes on enda sõnul poide vahelt 35 korda läbi sõitnud. Iga kord on tekkinud ärev tunne, kas ikka rihib täpselt või riivab paadiga merepõhja.