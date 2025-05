«Mõtlesin selle töö kindlasti perre jätta, aga...» Tuuli Roosma oksjonile pandud maali hind on kõrgustesse kerkinud

Eile kirjutas Postime he Kultuur , et hiljuti 50. sünnipäeva tähistanud teletegija Tuuli Roosma avab enda esimese isikunäituse «Menupaus». Näitus avatakse sel laupäeval, 31. mail Peipsiveerel tegutsevas Voronja galeriis.

Juba märtsis avalikustas Roosma, et on ette võtnud õpingud Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti erialal. «Üks moodul taas läbi, nii et varsti võite minult ka maale saada, kui meeldib!» jagas ta toona.