Ent sellist kuuloomist Kaksikutest, nagu seekord, ei ole me keegi oma eludes veel kogenud, mistõttu tahangi sellest lähemalt kirjutada. Kõigepealt tuletan meelde, et kuuloomise aegu me tavaliselt suuri tulemusi veel ei näe – kõik on alles loomises. Aga selles kuutsüklis sünnib midagi väga-väga uut, mis võimaldab paljudel inimestel oma elud teistmoodi rajale seada. Kuuloomine ise on seemne kujunemise ja külvamise aeg. 5. detsembril saabuva Kaksikute täiskuu paiku peegeldab elu meile tagasi, kuidas see loomine on läinud ning mis on selle (esimesed) viljad.