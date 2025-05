ELU25 Juku-Kalle Raid: Varro Vooglaid ja tema helepunane unistus koolivormist ning tsölibaadist

Karloff kavandas kohe oma ajus – näen siin sugulust Vooglaiu omadega – naisõpetajale sobiva mundri: midagi teetöölise ja nunnarüü vahepealset.

Aga "ametlik" koht peab asetsema kindlasti kusagil tsölibaadis. Riik ja kool on niivõrd tõsised asjad, et tohib järgida ainult mingit seestunud järelvalvet, kes ainuisikuliselt teab, kuidas panna riidesse, kuhu istuda, kuna ja miks.

Isegi kui Vooglaid kannab oma viigipükste all veel teisi viigipükse, peaks ta mõistma, et vabadus puudutab ka teda. Ta on Riigikokku valitud mitte komsomolide ega hitlerjugendi, vaid vaba riigi kodanike poolt. Kandku mis tahab.

Aga vat teised inimesed ei anna Vooglaiule rahu.

Ja ei anna talle asu kaRiigikogu külastajad – enamasti noored –, kellele on vaja rääkida, mismoodi toimib demokraatia, mitte autoritaarsus, mitte kui lühikene oleks püks, ilma et liige (parlamendi oma) asjatult ei erutuks.

Varro Vooglaiu hala on naljakas ainult esialgu. Kui talle ei meeldi lühikesed püksid, äkki on viga suhtumises? Äkki on viga selles, et vend ei oska vabadust kirjeldada? Äkki on viga selles, et üks saadik ei saa kunagi üle käia kodanike soovist asetada endale selga saadiku silmis mittesobiv rõivatükk?

Me teame, et iga autoritaarsuse esimene võte on ühtlustada inimesed. Aga lugeda ühtlustamisnõuet ühe demokraatliku riigi saadiku sulest on ikka täiesti napakas.