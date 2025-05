KRIITIKUTEL HAMBUS Pettunud kliendid süüdistavad Tallinn Dollsi odavate riiete edasimüügis. Mari Martin eitab kuulujuttu

Kõige rohkem pahandab inimesi just asjaolu, et Tallinn Dollsi 78 eurot maksev Black Sun Bodyconi kleit näib olevat pea äravahetamiseni sarnane odavama kleidiga, mida müüb USA veebipood kohls.com hinnaga 43,17 eurot. Võrdluspildid levisid kiiresti ja tekitasid kahtlusi, kas Tallinna brändi tooted on ikka nende enda disain või pärinevad need hoopis mõnest suuremast tehasest, kust saab neid ka poole odavamalt osta.