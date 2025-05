«Ta tahab kõike kontrollida nagu Beyoncé, aga ta pole seda.» Meghan Markle lisati Vogue’i musta listi

Väidetavalt oli lugu plaanis avaldada ajal, mil Meghan ​Markle esines One Young Worldi noortekonverentsil Manchesteris. Hertsoginna esindajad nõudsid võimalust artikli sisu enne heaks kiita ning survestasid toimetust, et see ilmuks kindlasti ajakirja kaanel. Selline nõudlikkus ei sobinud aga 75-aastasele Anna Wintourile, keda tuntakse tugeva iseloomu ja kompromissitu maitse poolest. Tulemuseks oli koostöö ärajäämine ning Markle’i väidetav sattumine Wintouri musta nimekirja.