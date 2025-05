SODIAAGISOSINAD Nädal toob kiirust, kergust ja ootamatuid südamete avanemisi

Soovitused nädalaks

Ole tähelepanelik ja ergas ning haara saabuvatest võimalustest – on aeg liikuda, tegutseda ja võtta elu veidi kergemalt.

Nädalavahetusel luba endal olla haavatav ning järgi südamekutset. Märka, et miski, mis on südames tihti teinud valu ja pakitsenud, on valmis nüüd tervenema. Kadunud killuke südamest otsib teed koju.

Nädalakaart: Sauade rüütel

Tarokaart Sauade rüütel Foto: Shutterstock

Dagmar Lamp selgitab, et Sauade rüütel sümboliseerib tuld, kirge, liikumist ja seiklusjanu. Ta ei jää ootama, et elu kutsuks – ta ratsutab ise seiklustele vastu, leek silmis ja süda täis julgust. See kaart kannab endas kiiret, peaaegu tormakat energiat: «Kui mitte nüüd, siis millal?»

Kui ta ilmub nädalakaardiks, siis on see kutse tegutsemiseks. Sa ei pea veel teadma täpset lõpptulemust, piisab sisemisest soovist liikuda, proovida, katsetada. See võib olla loominguline projekt, kirglik suhtedünaamika, reisiidee või lihtsalt tunne, et sa ei saa enam paigal istuda.

Aga olgu hoiatuseks öeldud – sauade rüütel ei ole kannatlik. Ta võib tormata pea ees tundmatusse, mõtlemata tagajärgedele. Seega, kuigi see nädal kannab hoogsat ja inspireerivat energiat, tuletab kaart meelde: jälgi, kas liigud teadlikkusest või ärevusest. Sauade rüütel ütleb sulle sel nädalal: «Lase oma leegil põleda. Liigu julgelt. Aga pea meeles: tuli annab valgust, aga võib ka põletada.»