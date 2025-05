Emotsionaalselt ülesköetud poliitikud: füüsiline kätš pole maailmas parlamendiliikmete seas midagi ebatavalist

Meedias levis kiiresti videokaader Prantsusmaa president Emmanuel Macroni Vietnami-visiidist, kus ta lennukis abikaasa Brigitte Macronilt käega vastu nägu sai. Hiljem kommenteeris president, et tegemist oli naljaga ning küsis, kas tema naine ei võigi teda sõbralikult müksata.

Sellest intsidendist lähtuvalt avaldame kaadreid viimastest aastatest, mille puhul võib aga kindlalt väita, et tegu on kõike muud kui naljaga ning erimeelsusi ja emotsioone ei suudeta sõnadega lahendada. Kui tipp-poliitikute ja riigiesindajate avalikud tülid oma pereliikmetega võivad olla haruldasemad, siis maailma mastaabis on poliitikute omavahelisi füüsilisi kähmlusi vägagi palju ette tulnud.