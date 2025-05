Marina Kaljurand poja kaotusest: aastatega läheb valu tuimemaks, aga see ei kao ära

«Nüüd me oleme jõudnud nii kaugele, et ma saan sellest rääkida nii, et ma ei nuta, aga ma ei unusta seda mitte kunagi ära. See tunne on mul kogu aeg südames, ta on nagu nuga. Vahel ta pöörab ja vahel ta ei pööra ja vahel võin ma nutta löristada. Tema oli meie kõige vanem poeg ja selleks ta jääb,» kirjeldas Kaljurand toona.