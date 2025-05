Franz Malmsten töötab täistuuridel nii kaamera ees kui taga: Eesti film ei ole enam mingi tabu

Tänavune aasta on Franz Malmsteni sõnul olnud Eesti filmimaailmas erakordselt tugev, tuues näiteks aasta alguses linastunud «Aurora» ja märtsis kinolinadele jõudnud filmi «Fränk»​. «Mul on tunne, et Eesti film ei ole enam mingi tabu. Meil on vabadus mängida ja eksperimenteerida – ja see on väga hea märk,» räägib Malmsten.

Välismaistest sarjadest rääkides toob ta esile selle aasta Netflixi hittseriaali «Adolescence»​: «See on naelapea pihta – vormilt, sisult, näitlejate meisterlikkuselt. Tõesti võimas asi!»

Ka seriaal «Alo»​, mille režissööriks on justnimelt Franz Malmsten, on pälvinud kriitikute kiidusõnu ja publiku lojaalsuse, tuues mitmel aastal koju Eesti filmi- ja teleauhindade nominatsioone.

Franz usub, et selle edu võti peitub siiras pühendumises. ««Alo» ei olnud lihtsalt naljategemine ja eetriaugu täitmiseks. Kõik, kes seda sarja tegid, armastasid seda – ja seda oli tunda. Sellise hoiakuga tehtud asi ei saa olla ​lihtsalt komöödia. See jääb kandma aastateks ka siis, kui naljad on juba ära naerdud,» ütleb ta. «Viimast hooaega oli kohe eriti mõnus teha. Masinavärk juba toimis, tiimitunnetus oli super ja selle pealt edasi möllamine oli väga lihtne.»

Autoesinduse kollektiivi ühine pulss