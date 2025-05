Sandra Sillamaa suhtlusest eksabikaasa Jalmariga: me ei saa üksteise eludest ära kaduda

Esmaspäevases ETV saates «Ringvaade» käis külas muusik Sandra Sillamaa, kes kommenteeris ka oma lahutust bändikaaslasest Jalmar Vabarnast. «Me ei saa üksteise eludest välja lõigata ja ära kaduda. Aga me peame lapsevanematena seda suhet hoidma, sellega tööd tegema. Ja see on nagu iga teine suhe,» tõdes muusik.