PÄEVAHOROSKOOP 27. mai: Kalade jaoks on pere ja kodu teemad esmatähtsal kohal, Jäär saab usaldada kõhutunnet

Täna on pigem planeerimise kui aktiivse tegutsemise päev. Merkuuri ja Neptuuni sekstiili toel saad usaldada nii mõtlemisvõimet kui ka kõhutunnet. SÕNN

Kõike ei saa alati loogiliselt põhjendada. Vaistust on otsuste tegemisel omajagu kasu, puudutagu need siis inimsuhteid või rahaasju. KAKSIKUD

Hommikul kell 6.02 toimub Kuu loomine Kaksikute märgis. On aeg, mil soove soovida ja tulevikuplaanid paika seada. VÄHK

Empaatiavõime on üks sinu tugevamaid külgi, nüüd tõuseb oskus end teiste inimeste olukorda panna veelgi eredamalt esile. LÕVI ​

Kui sinuga ei taheta rääkida, siis ära käi peale. Võimalik on ka nii, et kui sõnad ei aita, siis on kasu vaikimisest ja eemaltõmbumisest.



NEITSI