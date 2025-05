Armutüli keskmesse sattunud Silvia Ilvese ekskallim Kristo on viimase aja juhtumitest traumeeritud

«Lauri tõestas laupäeval, et tegin õige otsuse. Ta püüdis Kristot maha nottida, sest talle ei meeldinud, et Kristo mu elus on sõbrana olemas. Siin videos keeras Lauri meile tee peale ette, tormas meie poole ning virutas autoklaasi õllepurgiga. Filmides olukorda, rääkis Kristo politseiga telefoniga, püüdes samal ajal terroriseeriva mehe eest minema sõita. Mõistan. Mehe armastus ning kinnisidee muutus vihaks ja raevuks. Ent miski ei õigusta minu jaoks vägivalda,» kirjutas Silvia Ilves esmaspäeval ühismeediasse postitatud agressiivse video juurde. «Lauri on varem Kristot mitmeid kordi ähvardanud. Kahju, et pean selgitama tagamaid, kuid see olgu õpetuseks inimestele. Ärge hinnake olukorda selle sisu teadmata.»