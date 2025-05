VIDEOINTERVJUU Eelmisel aastal iluduskuningannaks kroonitud Helena Kurjama avaldab, mida võit talle kaasa tõi

Pühapäeval tähistati Tallinnas Vene kultuurikeskuses Sixtina tantsu- ja modellikooli suurt 35. sünnipäeva, kus valiti ühtlasi 2025. aasta iluduskuninganna, missis Estonia ja missis Classic.​ Püüdsime kinni eelmise aasta iluduskuninganna Helena Kurjama, et uurida, mida taoline tiitel endaga kaasa toob. «Veits kahju on anda tiitlit üle, aga samas on ka tore, sest ma tunnen, et see läheb õigesse kohta,» tunnistas neiu.