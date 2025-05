EMOTSIONAALNE VIDEO Kõmuline tiktokker Loositädi võitis laadaloteriiga reisi: ma pole kunagi varem soojal maal puhkamas käinud

Avalikkusele on Hanna-Liisa eelkõige tundud aga kui Loositädi, kes korraldas vanasti oma 19 400 jälgijaga TikToki kontol pea igal õhtul erinevaid loose, ent mingi hetk otsustas ta igapäevased loosid selja taha jätta.



Naise fännid on aga ahastuses, kui palju loosiõnne Hanna-Liisal on.

Möödunud aasta alguses võitis tiktokker märtsi alguses Lidli sünnipäevakampaania raames auto, kus loositi välja mitmeid kingitusi. Loosimängu peaauhinnaks oli sõiduauto BMW X1 sDrive 18d.



3. aprillil sai Loositädi Lidlilt e-kirja, kus anti teada, et just tema on võitnud 40 000 euro väärtuses auto. Naine ei osanudki esialgu reageerida. «Mida kuradit, see ei saa ju olla tõsi!» ei suutnud ta ära imestada toona.​