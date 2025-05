NÄDALAPROGNOOS Elu hakkab arenema kiirelt uutes suundades: võimalustest tasub haarata

Esmaspäev võib olla raske ja väsinud, kuna viibime ühe intensiivse ja suuri teemasid lõpetava kuutsükli päris lõpus ning energia on otsakorral. Ent juba teisipäeval algab kuuloomine õhumärgis Kaksikutes, mis annab vihje, et ees ootab kiire ja lennukas kuutsükkel. Eriline on siinjuures see, et pea kõik taevakehad on kas õhu- või tule-elemendi mõju all; vaid Uraan üksinda esindab veel maad, vee-element puudub täiesti. Sellist pilti ei ole meil veel olnudki.

Paljude inimeste eludes ja ka üldpildis võib hakata sel suvel arenema täiesti uus teekond, mis nõuab julgust, vaprust ning kohati ehk isegi rohkem kiirust, kui ollakse harjunud kogema. See energia, mis hakkab käivituma, on olemuselt peatamatu ning väljendub veel suuremalt järgmisel aastal, kuid just sellel suvel saavad seemned külvatud ja algused tehtud.

Juba alanud nädal aitab meil joondada oma mõtted ja sihid ning hakkab tooma üha rohkem selgust. Endalegi teadmata on paljud inimesed ühe uue suure peatüki alguses, mille sügavam eesmärk on luua rohkem vabadust, väljendada selgemalt oma tahet ja häält ning avaneda potentsiaalidele, mis seni veel võimalikud ei olnud. Võib juhtuda, et ühes või teises eluvaldkonnas tuleb hakata algusest peale uuesti üles ehitama, kuid see on seda väärt.