KLIPP Riina Solman jätab enda Kadrioru korteriga hüvasti: unistused on tasapisi ellu tulemas

​Nimelt teatab ta, et on aeg Kadrioru korterist välja kolida. «Homme toimub suur muutus. Nimelt kolin ma siit Kadriorust ära linna äärde, päris linna äärde oma majja. Muidugi ma jään Kadriorgu väga igatsema, aga tegelikult ma tahan väga siit neljandalt korruselt saada maa peale. Tahan jalad maas hoida, oma muru sees,» selgitab ta kolimise tagamaid.

«Olen unistanud oma tagahoovist, rahulikust suvest ja hetkest, mil varbad saan muru sisse ja näpud mulda. Suvilas on küll omajagu seda saanud, kuid oma koduhoovis on see tunne hoopis teine. Peagi on see aeg käes. Unistused on tasapisi ellu tulemas,» kirjutab ta ühismeedia postituses.