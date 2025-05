Laupäeval tuli ilmsiks, et Eesti Eurovisiooni žüriisse kuulnud Alika MIlova hääled ei läinud arvesse, kuna ta rikkus EBU (Euroopa ringhäälingute liidu) reegleid. Tähelepanelikud eurofännid on nüüd teinud kindlaks, et Alika avaldas enne lauluvõistlust avalikku toetust kolmele riigile.