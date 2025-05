Mulgi vallas Mõisaküla linnas kaduma läinud 17-aastane tüdruk leiti üles

Pühapäeva pärastlõunal andis SA Kadunud teada, et kell 13.43 said nad neiu lähedaselt kõne, et tüdruk jõudis õnneks oma lähedaste abiga turvaliselt koju tagasi. Neiu lähedane kirjutas sihtasutusele, et nad leidsid tüdruku üles tänu SA Kadunud poolt avaldatud otsimisteatele. «Üks kiire ja intensiivne otsing jõudis õnneks taas ühe päevaga õnnelikule lõpule,» ütleb SA Kadunud tegevjuht Aare Rüütel.