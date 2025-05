Koit Toome on lavalaudadel olnud 30 aastat! Laulja rääkis «Hommik Anuga» saates, milline oli tema muusikutee algus ja kuidas need aastakümned möödunud on. Ta meenutab, et suurte rahvahulkade ette astumine tekitas temas alguses suurt meelehärmi ning professionaalse lauljana ta ennast küll ette ei kujutanud.