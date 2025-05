Toomel on eredalt meeles oma elu esimene kontsert Pärnu Vallikäärus 30 aastat tagasi. Siis tundis ta, et tema küll seda tööd teha ei suuda, sest see on nii pingeline. «Ma ei ela seda lihtsalt üle. Üksinda olla püünel, sind ei valmistata selleks ette, sind visatakse 5000 inimese ette ja siis vaata, kuidas sa seal ellu jääd. Mida sa räägid seal ja kuidas sa oled,» meenuvad talle selgelt toonased tunded. «Mul oli surmahirm kogu aeg,» ütleb ta rääkides sellest, kuidas rahvahulga ette astumine tekitas ärevust.