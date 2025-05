«Ma ei soovi seda ravida.» Miley Cyrus avaldas oma käheda hääle taga peituva tervisliku põhjuse

«Kui oled 21-aastane, pidutsed pärast kontserti igal õhtul, jood ja suitsetad – ei tule see kasuks,» meenutas ta oma karjääri algusaastaid. «Aga minu puhul pole see ka probleemi põhjus. Minu hääl on alati selline olnud – see on lihtsalt osa minu unikaalsest anatoomiast,» vahendab CNN.