«ELU HIRMSAIM KOGEMUS» Kim Kardashian andestas tema röövi kavandamise eest süüdi mõistetud mehele

Elu24 kirjutas mai alguses, et Pariisis 2016. oktoobris seltskonnastaari Kim Kardashiani röövimine pole seaduslikus mõttes veel lõpplahendust saanud ning Kardashianil peab astuma kohtus tunnistajapinki. Reedel mõisteti tema rööviga seotud kaheksa inimest süüdi, kes said kohtuniku sõnul küllaltki leebed karistused. Täpsemalt öeldes on nad eelvangistuses viibitud aja tõttu juba vabad.