Metsavana ennustab vinduvat suve: juuni tuleb jahedam, juuli võib üllatada

Raplamaa ilmatarka Arvo Saidlat ehk Metsavana on viimasel ajal kimbutanud terviseprobleemid, kuid liigselt ta siiski ei kurda. Ta ütles, et 15. mail Pärnus toimuma pidanud operatsioon vasaku jala puusaliigese proteesimiseks lükkus edasi. «5. juuni hommikul olen Tallinnas vasaku jalaga operatsioonil ja poole aasta pärast tehakse parem jalg korda. Seal [Pärnus] ei tulnud midagi välja, raha ei olnud ja siis oleks 2026. aastal aja saanud. Tütar helistas Tallinna ja saime aja sinna. 22. mai Tallinnas käisin operatsiooni jaoks proove andmas ja kõik oli hästi. Tervis on ikka sama, karkudega käin ja mis seal ikka,» ütles Metsavana naerdes ja lisas, et halvemaks pole vahepeal midagi läinud.