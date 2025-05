Christian Grossi on ligi miljoni jälgijaga sisulooja, kes rändab ümber maailma ning jagab reisiseiklusi oma jälgijatega nii Instagrami, YouTube'i kui ka TikToki vahendusel.

Reisist Eestisse on ta postitanud Instagramis mitu klippi. Grossi ütleb, et Eesti on 94. riik, mida ta külastab.

Maailmarändur nimetab Eestit müstiliseks paigaks ja ütleb, et siin on ülivinge. Grossi jalutab ringi Tallinna vanalinnas ja osutab sellele, et siin on nii puhas ja kena. Kuigi paljud inimesed olid teda hoiatanud Eesti ebasõbralike inimeste eest, siis Grossi koges Eestis olles vaid positiivset.

Iseäranis üllatav on Grossi jaoks Tallinna lennujaam. «Ma ei suuda uskuda, et see on lennujaam. Olen viibinud paljudes lennujaamades. Mõned on imelised, nagu Istanbulis ja Singapuris, mõned pole üldse head, nagu São Paulos ja Frankfurdis,» kirjutab ta oma Instagrami postituse juures. Meest üllatab, et lennujaamas on olemas spordinurk jooksulindi, rataste jt trenažööridega.