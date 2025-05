VIDEO «Täna tegime hindadega erandi!» Saa osa Mr. Happymani suvetuuri esimese kontserdi melust

«Kutsu kokk koju» kokk tutvustas toidualas oma mitmekesist lihavalikut, mida pidulistele pakutakse. «Täna tegime hindadega erandi. Täna meil kõige kallim praad on 13 eurot. See on sellele kohale erand, tegelikult on hinnad 15–18. Kobame piire siin, et mitte rahvast ära ehmatada,» räägib kokk tõdedes, et tooraine hind on läinud väga kõrgeks. Ta räägib, et eelnevatel aastatel on neil hästi läinud ja hoolimata suurest hinnatõusust jagub inimestel siiski ka raha, et endale üritusele tulles toitu-jooki lubada.