VIDEOINTERVJUU «Võib-olla näitavad armastust sellel moel välja!» Muusik Hunt avaldab, mida on hullunud fännid lavale loopinud

Avapeol astus üles ka Andrus Muld, esinejanimega Hunt. «Elust enesest panen. Nii kuidas tunne on. Üritan mussi teha sellest, mida ma tean ja ise kogenud olen. Siis jõuab inimesteni kohale ka kõige paremini,» räägib ta sellest, kuidas sünnivad tema laulud, mis kuulajatele hinge lähevad. Hunt räägib, et tihtipeale annavad kuulajad ka tagasisidet ja avaldavad, et nii mõnigi lugu meenutab neile nooruspõlve. «Lava ees vahest ikka inimesed nutavad ka. Ma mõtlesin, miks nad kõik nutavad, et kas nii halb muusika on. Pärast tuli välja, et sellepärast, et läks nii südamesse,» räägib artist.