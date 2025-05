Bändi Queeni endisel solistil Freddie Mercuryl oli salajane tütar, väidab uus šokeeriv elulooraamat rokkarist, kes võitis karjääri jooksul miljoneid südameid, vahendab Page Six .

Elulooraamatu «Love, Freddie» autor Lesley-Ann Jones on raamatukaante vahele pannud legendaarse laulja elu ja paljastab muuhulgas selle, et Mercury ja tema sõbra naine said 1976. aastal, laulja karjääri tippajal, ühise lapse.