«ME EI MURDU!» Saaremaal rüüstati toiduhaagist, omanik kahtlustab konkurentide pahatahtlikkust

Facebooki gruppi Saaremaa rahvas postitati 20. mail teade sellest, kuidas toiduhaagis Velly langes vandaalide ohvriks. Asja eestvedaja Toomas Reinvälja sõnul on probleem laiem kui vaid materiaalne kahju. Hetkel pole süüdlasi veel tabatud, kuid Reinväli usub, et tegu on etteplaneeritud teoga ning selle taga on konkurentsist ajendatud pahatahtlikkus.