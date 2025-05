RÜNNAK SUPILINNAS Tartus läks mees koolipoisile kallale, et temalt raha röövida

9-aastase poja ema Elo pöördub Facebookis Supilinna elanike poole paludes nende abi, et teha kindlaks tema last vigastanud mehe isik.

«Teisipäeval, 20.05.2025 umbes kella 17.00 paiku lõi üks meesterahvas mu 9-aastase poja pea lõhki ja röövis ta käes olnud 5 eurose. Intsident juhtus täpselt Emajõe ja Väike-Emajõe tänava ristis. Pätt põgenes ilmselt Väike-Emajõe tänavat mööda Oa tänavasse või mööda Emajõe tänavat emmas-kummas suunas (võimalik, et hoovidesse). Kui kellelgi on ringiga tähistatud alas või ka kaugemal Supilinnas kaameraid, siis oleksin tänulik, kui saaksite läbi vaadata lindistused 20. mail vahemikus kell 16.45–17.20,» palub ta ning jagab fotot, millel märgitud rünnaku asukoht.

Politsei jätkab tõendite kogumist, et leida teo toimepanija

PPA pressiesindaja Marlen Miilaste ütleb, et kolmapäeva õhtul pärast kella viit sai politsei teate, et Tartus Supilinnas on viga saanud poiss. «Sündmuskohal selgus, et poisilt oli küsinud raha täiskasvanud mees ning kui poiss raha andmisest keeldus, lõi ja tõukas mees poissi. Poisil oli 5 eurot käes ning mees võttis talt selle ära. Kohale saabunud kiirabi vaatas poisi vigastused üle ning õnneks ei vajanud poiss haiglaravi,» ütleb Miilaste.