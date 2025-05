«Kas ostjale saab keelduda kauba müümisest?» Väikses koguses kala osta soovinud naine jäi tühjade kätega

Toidukauplust külastanud naine soovis osta väikese tüki lõhefileest, et endale maitsev eine valmistada. Varasemalt on ta Tabasalu Selverist seda kala aeg-ajalt ostnud. Viimasel korral aga ei müüdud talle soovitud tükki. «Ilma kalata ma ära tulingi,» ütleb ta. Kauplus vabandab kliendi ees. Kas aga kauplusel on kohustus müüa kliendile lõhefileed ka väga väikses koguses või saab kauplus ise otsustada, mis on kala ostmise puhul miinimumkogus? Kommenteerib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.