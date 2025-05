KAS ON SARNANE? Populaarne tiktokker võrdleb «Espresso Macchiatot» kuulsa 19. sajandi ooperiga

Populaarne USA tiktokker Jarred Jermaine on TikTokis kogunud üle kuue miljoni jälgija. Laialdaste muusikateadmistega mees võrdleb seal erinevaid tänapäeva poplugusid vanema muusikaga, millelt on uutes lugudes üle võetud mitmed käigud või mis on lihtsalt omavahel sarnased.



Ehkki keegi kommenteerib video all, et ta teadis, et see lugu tundus talle tuttav, siis üldiselt arvavad kommenteerijad, et tegu on siiski liialdusega. «Need ei kõla üldse sarnaselt!» sõnab keegi.