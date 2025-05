VIDEOINTERVJUU Vastabiellunud pruutpaar pärast igavese liidu sõlmimist: draamasid ikka juhtub, kuid kõik lõppes hästi

Neljapäeva pärastlõunal registreerisid lõpuks laulja Kerdo Mölder ja Diana Klas Tallinnas Õnnepalees oma abielu!​​



Pulmaplaane saatsid mitmed skandaalid, ent nüüd on aeg jätta kõik negatiivne selja taha ning pöörata uus lehekülg.



Kuigi kõik sujus plaanipäraselt, siis päev algas paari sõnul väga ärevalt.



Respekti solist Mölder sõnab ka kohe pärast pulmi, et ta on endiselt närvis ja talle pole midagi kohale jõudnud.



Ka Klas naeratab suurest õnnest, kuid sõnab, et on endiselt veidi närvis.