TOHOH! Austraalia ajakirjanik räägib, miks masturbeerimispause tööl peaks võtma sama loomulikult nagu kohvipause

Tööstress, tähtajad ja vaimne läbipõlemine on paljudele tuttavad nähtused. Kuid Austraalia seksuaaltervise aktivist ja ajakirjanik Nadia Bokody on leidnud lahenduse, mis paneb küll kulmu kergitama, kuid on talle suureks abimeheks. Nimelt teeb ta tööpäeva jooksul masturbeerimispause ja soovitab seda ka teistele, vahendab Diply.