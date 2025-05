TERE, TALV?! Põlvamaal sadas korralikult rahet: kiiver on järelikult kohustuslik peakate suisel aal

«Äikesega kaasnenud rahe Põlvamaal Karilatsi kandis pärastlõunal,» kirjutab sünoptik Kairo Kiitsak enda Facebooki seinal ja jagab klõpsu raheteradest. Mööduvad mõned minutid, kui ta jagab ka teist Põlvamaal tehtud fotot. Sedapuhku aga Rasina kandis.

«Nii, nagu prognoos pakkus, et tuleb rahet!» kirjutatakse kommentaariumis.

Nimelt teatas keskkonnaagentuuri ilmateenistus neljapäeva hommikul, et pärastlõunal suureneb Ida-Eestis äikeseoht ja võib tulla ka rahet.

«Kiiver on järelikult kohustuslik peakate suisel aal,» naljatab keegi kommentaariumis.



Video pärast rahesadu Põlvamaal Rasina kandis.



Suurimad raheterad olid 2-2,5 cm läbimõõduga, Rahe Värska kandis kell 16:26​.



Auli Karelson​ jäädvustas täna õhtupoolikul paksu maapinnale akumuleerunud rahekihi.

Ilmateenistus.ee kirjutab, et reedel (23.05) kandub lõunavoolusse soojust ja niiskust, samal ajal imbub lääne poolt sisse jahedam õhumass. Öö hakul ning taas hommikul ja päeval sajab laialdaselt vihma, Ida-Eestis on äikeseoht. Pärastlõunal sajuhood saartest alates hõrenevad. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel Lääne-Eestis 4–9° C, Kesk- ja Ida-Eestis 10–12 °C, päeval 9–14 °C, ennelõunal Eesti idaservas kuni 18°C.

Laupäeva (24.05) ööks kujuneb Eesti kohale kitsas kõrgrõhuvöönd ja saju võimalus on väike. Tuul on nõrk ja õhk on võrdlemisi jahe ning selgineva taeva all langeb õhutemperatuur Lääne-Eestis 1–6 °Cni, ida pool pilvisema ilmaga 5–10 °Cni.

Hommikul läheneb lõuna poolt uus madalrõhuvöönd ja Lõuna-Eestisse jõuavad vihmapilved, mis päeva peale laienevad üle Kesk- ja Ida-Eesti. Orienteeruvalt Tallinna-Tartu joonest lääne pool suuremat sadu ei tule. Tuul puhub valdavalt idakaarest ja on mõõdukas, pärastlõunal Ida-Eestis põhjakaarest ja ulatub puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 8–11 °C, Lääne-Eestis kuni 14 °C.