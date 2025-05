Autojuhid irvitavad sotsiaalmeedias politsei korraldustele: mina valin kiiruse oma kogemuste ja mitte kellegi ettekirjutuse järgi

Politsei hallatav liiklusjärelevalvekeskus kasutab Facebooki abi, et autojuhtidele ja teistele liiklejatele korrektset liikumist meelde tuletada, kasutab rahva abi, et liiklushuligaane püüda ning püüab tänavakatted korras hoida, et neid ei peaks nii kiiresti vahetama. Ja mis on rahva reaktsioon? Üks vingumine ja halamine Eesti politsei aadressil.