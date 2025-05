Nädala jooksul on saabunud palju surmauudiseid, mis on raputanud avalikkust ning pannud mitmeid inimesi küsima, kas meid on tabanud mingisugune surmalaine? Suured ja kaalukad sündmused peegelduvad alati ka taevaseisudes, sest pilt taevas polegi muud kui peegeldus maapealsest elust, kui vaid osata seda lugeda. Nagu ülal, nõnda ka all, nagu ütleb iidvana tarkus.