Jõelähtmel toimunud golfivõistlusel suri vandeaudiitor Aivar Kangust

Eesti Golfi Liit annab teada, et 21. mail katkes golfirajal kirgliku golfimängija Aivar Kangusti elutee. «Estonian Golf & Country Clubi liige on andnud panuse golfi nii vabatahtlikuna kui kahe suurepärase järeltulijaga, kes mõlemad on samuti kirglikud golfimängijad,» seisab golfi liidu kodulehel.