«Paljudel meestel on sarnane vastik ja häiriv soov.» 24-aastane Soome prostituut selgitas oma valikut

Iltalehti vahendab, et õpinguid seksitöö abil rahastav tudeng ja vaimse tervise taastuja, 24-aastane Helmi on pidanud maailma vanimat ametit alates 18. eluaastast ning ühte populaarset soovi peab ta väga häirivaks, kuid on sellega siiski nõustunud.