UUS ALGUS Lauljatar Elisa Kolk pühkis kodumaa tolmu jalgadelt: andsin Eestis kõik oma asjad ära

Lauljatar Elisa Kolk avaldas Instagramis, et on Eestist ära kolinud. «Võtsin oma kaks kohvrit ja kolisin teise riiki teadmata, mis mind ees ootab,» ütleb ta. Lauljanna jagab kauneid fotosid soojalt maalt, mis on nüüd tema uueks koduks. Piltide juurde on ta kirjutanud tähenduslikke mõtteid, mis viitavad oma elu uuesti ülesehitamisele.