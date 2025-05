Suri tõsielusaatest «Poissmeeste pidu» tuntuks saanud Kevin Kadakas

Kroonika vahendab, et meest poldud tema Suigu külas asuvas kodumajas mitu päeva nähtud, mistõttu hakkasid mõned inimesed muretsema ja kutsuti lukuabi, kuna korteri uks oli lukus.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk kommenteerib, et täna kella poole viie ajal sai politsei teate, et Pärnumaal Tori vallas leiti ühest korterist 28-aastase mehe surnukeha. Surnukehal vägivallale viitavaid tunnuseid ei ole ning noore mehe täpne surmapõhjus selgitatakse ekspertiisis.

Tõsielustaar oli varemgi avalikult tunnistanud, et on viinakuradi küüsis ning otsis abi isegi hüpnoteraapiast.

«Kui sa alkoholiga liialdad, siis kannatab kõik. Kannatab töö ja suhted. Kui on mingisugune tsükkel, siis sa eladki päev korraga,» tunnistas Kevin mõni aasta tagasi ja lisas: «Kui ma selle probleemiga ei tegele, siis ma lõpetaks kuskil rentslis.»

Tõsielusaatest tuntuks saanud 28-aastane Kevin maadles viinakuradiga aastaid ning põdes mitmel korral ka pankreatiiti ehk kõhunäärmepõletikku. «Eelmine kord tulin kohe pankreatiidi alguses haiglasse ja olin seitse päeva. Vanust 25 ja tervis nii ära. Ei saa enam elukunstniku ametit pidada,» nentis Kevin 2021. aasta novembris ning tõdes, et iga kord on talle öeldud, et ta peab loobuma alkoholist.